Deputados defendem decreto de emergência para todo o Estado

Deputados decreto de emergência no Piauí

Os deputados Francisco Limma (PT), líder do Governo, e Hélio Isaías (PP) defenderam, hoje (2), a decretação de emergência nos municípios afetados pelas enchentes no Piauí visando a agilização de providências que melhorem as condições dos flagelados. O deputado Flávio Júnior (PDT) informou que o Governo Federal, atendendo solicitação do deputado federal Flávio Nogueira (PDT), distribuirá dez toneladas de alimentos para as vítimas das inundações no Estado, como os que moram em Parnaíba e Luiz Correia.

Francisco Limma afirmou que dezenas de famílias enfrentam problemas devido as enchentes, por isso, segundo ele, deve ser decretada emergência em vários municípios, incluindo Esperantina, São João da Fronteira, Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande do Piauí, Capitão de Campos, José de Freitas, Campo Largo, Porto e Lagoa Alegre.

O deputado Hélio Isaías parabenizou as Secretarias de Defesa Civil, de Assistência Social e da Cidadania e o Corpo de Bombeiros do Piauí pelas ações adotadas visando o atendimento das vítimas de todos os municípios afetadas pelas fortes chuvas que vêm atingindo o Estado. Ele lamentou que em alguns municípios da região Sul as chuvas ainda não tenham sido suficientes para garantir uma maior produção agrícola este ano.

J. Barros - Edição: Katya D'Angelles