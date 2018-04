Deputados debatem saúde e mutirões no interior do Estado

O tempo destinado aos pequenos avisos da sessão plenária da ALEPI desta terça-feira (17) foi tomado por uma discussão sobre a situação da saúde no estado.

O primeiro deputado a se manifestar foi o progressista Júlio Arcoverde (PP) que prestou contas do Ministro da Saúde Ricardo Barros indicado pelo senador Ciro Nogueira (PP), líder de seu partido. Segundo o deputado, o Senador trouxe muitos recursos do Ministério da Saúde que foram alocados para custeio de obras e compra de equipamentos para hospitais de todo o Estado.

“Além dos recursos, cada município do Piauí recebeu uma ambulância nova e, aqueles que tinham unidade do SAMU receberam mais uma”, completou Júlio Arcoverde.

A deputado Flora Izabel (PT) defendeu a realização de mutirões cirúrgicos nos municípios do interior. Para a parlamentar, essa é a uma forma de aliviar a demanda do Estado e levar mais saúde para aqueles que precisam. Ela ainda lamentou o falecimento do economista e fundador do PT, Paul Singer.

Dr. Pessoa (SD) defendeu uma maior estruturação da saúde. “Não se faz saúde com mutirão. Saúde se faz com equipamentos, pessoas e atitudes continuadas. Todo mundo paga os seus impostos mas na hora que precisa dos serviços, principalmente na saúde, não tem”, disse.

O deputado Dr. Hélio (PR) destacou que os médicos estão se descredenciando para o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que tem atrasado ainda mais os atendimentos e cirurgias. Já o deputado Luciano Nunes (PSDB) disse que não há resolutividade na saúde estadual.

“Não temos uma política de gestão séria, não temos equipamentos nos hospitais regionais, as pessoas sofrem com suas doenças e ainda mais por ter que se deslocar para Teresina para se tratar”, disse Luciano.

Já o deputado Fábio Novo (PT) destacou que no último final de semana foram realizadas 20 cirurgias pediátricas no hospital regional de Corrente e 20 em Bom Jesus graças aos mutirões.

Greve





O deputado Luciano Nunes também lembrou em sua fala que os policiais civis do Estado estão há 14 dias parados em virtude do não cumprimento do acordo coletivo pelo Governo do Estado. “Isso é um desmonte da segurança pública”, classificou o deputado.

