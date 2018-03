Deputados da oposição e situação pedem informações sobre empréstimos

Requerimentos de parlamentares da situação e da oposição com pedidos de informações sobre empréstimos obtidos pelo Governo do Piauí nos últimos anos foram aprovados na sessão plenária de hoje (27). O líder do Governo, deputado João de Deus (PT), requereu ao Tribunal de Contas do Estado informações sobre empréstimos contraídos junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nos anos de 2009 e 2010.





João de Deus quer que o TCE informe ao Poder Legislativo se os recursos provenientes dos empréstimos foram depositados na conta única do Estado e se chegaram a ser utilizados para ressarcir o pagamento feito com verbas próprias de obras realizadas pelo Governo. Ele solicitou ainda informações sobre a aprovação da prestação de contas dos empréstimos.





Os deputados Robert Rios (DEM), Rubem Martins (PSB) e Gustavo Neiva (PSB) tiveram aprovado requerimento pedindo ao presidente da CEF, Gilberto Ochi, a relação dos nomes dos integrantes da Comissão de Acompanhamento dos Empréstimos concedidos ao Governo Wellington Dias, bem como o relatório sobre esses empréstimos.

J. Barros - Edição: Caio Bruno