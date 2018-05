Deputados da oposição cobram obras da BR-235

Os deputados Gustavo Neiva, líder do PSB, e Edson Ferreira (PSDB) cobraram, hoje(30), que o Governo do Estado adote providências no sentido de que sejam concluídas as obras da BR-235 que liga a BR-135, em Bom Jesus, até a BR-020, em São Raimundo Nonato, na região Sul. Eles afirmaram que já foram liberados R$ 23 milhões para a continuação das obras da estrada.

Gustavo Neiva disse que a paralisação das obras da rodovia demonstra a incompetência do Governo, já que os recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual Programa Avançar, foram liberados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). “Ocorre que a empresa responsável pela fiscalização das obras não foi paga e elas não podem ter continuidade”, assinalou ele.

Por sua vez, Edson Ferreira afirmou que a estrada é da maior importância porque possibilitará um melhor escoamento da produção dos cerrados piauienses para os centros consumidores. Ele frisou que “os recursos para essa obra foram garantidos no Governo Wilson Martins, mas lamentavelmente ela não teve prosseguimento pelo governador Wellington Dias”. O deputado Dr. Pessoa (SD) disse que a população tem o direito de cobrar a conclusão de obras iniciadas pelo Governo e que o povo conta os parlamentares como seus representantes.

APOIO – Ao falar, também, no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Rubem Martins (PSB) pediu o apoio de todos os parlamentares para o Indicativo de Projeto de Lei de sua autoria em que propõe ao governador do Estado a redução de 29% para 17% na alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços, Transportes e Comunicação) sobre os combustíveis.

Rubem Martins disse que a Agência Nacional do Petróleo (ANP), também, propôs ao Conselho Nacional de Secretários de Fazenda (Confaz) a redução na alíquota de ICMS sobre os combustíveis cobrada pelos Estados. O parlamentar socialista disse ainda que a bancada de oposição na Assembleia Legislativa não é contra a liberação de novos recursos do empréstimo da Caixa Econômica Federal para o Piauí, mas quer apenas que sejam aplicados corretamente em benefício do povo.

J. Barros