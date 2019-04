Deputados convocam reuniões das Comissões técnicas da ALEPI

Os deputados convocaram para esta quarta-feira, 17, e para a próxima segunda-feira, 22, a reunião de Comissões técnicas da Assembleia Legislativa do Estado com o objetivo de apreciar projetos de interesse da população.

O deputado Severo Eulálio (MDB) convocou a reunião da Comissão de Administração Pública e Política Social para esta quarta-feira (17) às 9h na sala da Comissão de Constituição e Justiça.

Já a deputada Teresina Britto (PV) convocou reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura também para esta quarta-feira (17) às 9h30 na sala da Comissão.

O deputado Firmino Paulo (Progressistas) convocou para a próxima segunda-feira (22) reunião da Comissão de Segurança Pública às 10h na sala da CCJ. Na reunião, deverá ser votado a Mensagem nº 2 do Governo do Estado que cria a Gestão Integrada de Riscos no sistema de segurança do Estado.

Pequenos Avisos – Presidindo o a sessão ordinária desta terça-feira (16), o deputado Dr. Hélio pediu aos deputados que cumprissem o regimento e se atentassem ao tempo de fala nos pequenos avisos, que é de 2 minutos. A medida foi parabenizada pelos deputados B. Sá (Progressistas) e Franzé Silva (PT) que destacaram a importância da participação de todos os parlamentares na sessão.

O deputado petista também registrou o Projeto de Decreto Legislativo do senador Humberto Costa (PT) que suspende e extingue a decisão do presidente da república Jair Bolsonaro de extinguir os Conselhos através de decreto, usando o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal que confere ao Congresso Nacional competência para sustar normativos do poder executivo.

Francisco Costa (PT) – o deputado convidou a população para prestigiar, nos dias 19 e 20 de abril, o espetáculo da Paixão de Cristo na cidade de Floriano, no Teatro Cidade Cenográfica. O Grupo Escalet é o responsável pela encenação e todos os anos traz para a apresentação atores conhecidos nacionalmente. Em 2019 estão convidados Sergio Marone (Herodes), Paulo Betti (Pilatos) e Danni Suzuki (Salomé), junto a eles 350 atores locais darão vida à Paixão de Cristo.