Deputados comemoram leis e repudiam declarações

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos durante sessão plenária desta quarta-feira (28), os parlamentares estaduais se manifestaram sobre diversos assuntos e desejaram um bom feriado a todos os piauienses.

Primeiro a se manifestar, o deputado Marden Menezes (PSDB) comemorou a sanção pelo Governo do Estado da Lei de sua autoria que torna exclusiva e obrigatória a contratação de profissional da educação física, devidamente, graduado e registrado pelo Conselho Regional de Educação Física nas escolas do Piauí em todos os níveis da educação básica, ou seja, da educação infantil ao ensino médio. A lei nº 7.098, de 27 de março de 2018, entra em vigor a partir da data da publicação.

Repúdio





O deputado Georgiano Neto (PSD) repudiou as declarações que o deputado Robert Rios (DEM) fez ao ofício enviado pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí (Faepi), deputado federal Júlio César (PSD), ao governador Wellington Dias e a Caixa pedindo providências para viabilizar a conclusão de obras importantes para o escoamento da produção agrícola dos Cerrados. O deputado federal pediu a liberação da segunda parcela da operação de crédito do Governo junto a Caixa através do Programa de Financiamento de Infraestrutura.

“Ontem o nosso colega, o deputado Robert Rios caracterizou isso como cinismo fake e aqui quero repudir as declarações do deputado. Ele agiu pela emoção nessas declarações, com as quais eu não concordo. Quero ressaltar o trabalho que o deputado Júlio César tem feito na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Piauí cobrando tanto da Caixa como do Governo a execução dessas importantes obras”, disse Gorgiano Neto.

Visitas





Os deputados Júlio Arcoverde (PP) e Dr. Pessoa (Solidariedade) registraram as suas passagens pela cidade de São Miguel do Tapuio que comemorou, no último domingo, 80 anos.

Prestação de Contas





O líder do Governo na Casa, deputado João de Deus (PT) comentou a vinda do Secretário de Fazenda Rafael Fonteles à ALEPI, na manhã desta quarta-feira, para fazer a prestação de contas do último quadrimestre de 2017.

“Foi muito oportuno e esclarecedor além de ser uma ótima oportunidade para que a Assembleia e todos os deputados possam se inteirar com mais propriedade de tudo o que está acontecendo, principalmente com relação às operações de crédito do Estado”, disse João de Deus.

Pequeno Expediente





A deputada Belê Medeiros (PP) apresentou um Projeto de Lei que reconhece de utilidade pública e obriga a inserção, nas placas de atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos, o Símbolo Mundial do Espectro Autista (TEA). A Projeto tem como objetivo assegurar às pessoas autistas e seus acompanhantes o atendimento prioritário como já existe para outras categorias.

Laryssa Saldanha - Edição: Caio Bruno