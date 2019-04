Deputados cobram ação do DER para retirar animais nas rodovias

Os deputados Henrique Pires (MDB) e Dr. Hélio (PR) usaram o tempo de dois minutos para denunciar a existência de animais nas rodovias estaduais, uma ameaça constante de acidentes, inclusive com mortes, sobretudo agora durante o período chuvoso.



Henrique Pires disse que em viagem de Teresina a Batalha chegou a contar 58 animais na estrada. Dr. Hélio disse que na região norte é grande o número de animais nas estradas, chegando a sofrer acidente em viagem a Parnaíba, felizmente sem

ferimentos.



Henrique Pires pediu à Agespisa que mande verificar a situação dos bairros São Rafael e Cruzeiro, no município de Simplício Mendes, em termos de abastecimento. Dr. Hélio aproveitou os dois minutos para falar também sobre visita à Secretaria de Justiça, onde tratou sobre a contratação de agentes para a penitenciária de Altos. Ele falou de visita à UESPI, onde tratou da destinação de emenda para o órgão em Parnaíba, cuja gestão foi elogiada, por sua capacidade de administrar

com limitação de recursos.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles