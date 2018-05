Deputados chamam atenção para denúncia de empresários do Piauí

O deputado Robert Rios (DEM) chamou a atenção dos parlamentares da Casa, durante o tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos, nesta manhã de segunda-feira (29), para uma reunião realizada no dia de ontem (28), promovida pela Fecomércio, onde estavam presentes várias autoridades políticas e a classe dos comerciantes.

Segundo ele, um dos empresários denunciou, disse durante a reunião, que não suportava mais o peso da corrupção do Piauí. O empresário disse que além das taxas de corrupção, feitas pelo governo do Estado, até os porteiros das secretarias de governo cobram pedágio e taxas de corrupção.

“Nunca vi uma coisa grave como essa ser dita no Brasil. Nós sabemos que a corrupção no Brasil é endêmica e está destruindo o povo, a sociedade e a nação. Mas em uma reunião como essa, os comerciantes dizerem que não aguentam mais e que vão falir, quebrar, pela cobrança, altíssima, de taxas de corrupção”, disse Robert Rios.

De acordo com o parlamentar, os empresários ressaltaram o fato de pagarem corrupção desde a licitação de uma obra até sua finalização. “Isso é um caso grave, um caso de impeachment do governador. Porque um governador de um Estado que permite uma roubalheira generalizada, no seu governo, com raras exceções para algumas secretarias, a maioria é pior do que “boca de fumo”, são bocas de corrupção”, reiterou.

Robert Rios disse também, que no dia de ontem, conversou com o senador Ciro Nogueira, que confirmou as denúncias feitas pelo comerciantes, de que realmente, houve essa denúncia. O deputado solicitou ao presidente da Casa, o Parlamento reaja a esse tipo de denúncia, com toda força moral.

“É por isso que o Piauí paga muitos impostos, para suportar uma corja, que suga o sangue, o suor e as lágrimas do piauiense. Agora nós temos uma prova forte, indelével e firme de que esse governo é o da corrupção e nós temos que reagir. E o pior é que o Ministério público estadual precisa sair da inércia e reagir”.

Robert Rios disse ainda que fez uma representação ao Ministério Público, pedindo para que seja aberto um inquérito Civil público, para investigar o governo e acrescentou que a OAB também é omissa e que não se pode mais permitir e aceitar em viver em um Estado de corrupção.

O deputado Marden Menezes (PSDB), também no tempo de dois minutos, concordou com a fala do deputado Robert Rios e lamentou o fato, ocorrido na reunião da Fecomercio. Ele reforçou de que é preciso que o Ministério Público Estadual tome as devidas providências.

“Como também é preciso que a OAB saia da inércia, da letargia. Um órgão que deveria ser de grande importância para os direitos e da defesa e da sociedade, misteriosamente, anda calada e muda, sem se pronunciar sobre fatos relevantes, para a nossa população. Fica aqui esse protesto, a OAB que é a Casa nossa, do advogado. E como advogado, nós nunca vimos uma Ordem ta omissa, tão complacente, tão subjugada, sem participar e atuar, nos problemas e nas crises mais graves, que assolam a população piauiense”.

Marden Meneses aproveitou ainda o tempo de dois minutos, para informar que esteve no dia de ontem, presente na cidade de Cocal, participando da missa em memória aos nove anos da tragédia de Algodões, que completou nove anos. Lindalva Miranda

O deputado Robert Rios (DEM) chamou a atenção dos parlamentares da Casa, durante o tempo de dois minutos destinados aos pequenos avisos, nesta manhã de segunda-feira (29), para uma reunião realizada no dia de ontem (28), promovida pela Fecomércio, onde estavam presentes várias autoridades políticas e a classe dos comerciantes.



Segundo ele, um dos empresários denunciou, disse durante a reunião, que não suportava mais o peso da corrupção do Piauí. O empresário disse que além das taxas de corrupção, feitas pelo governo do Estado, até os porteiros das secretarias de governo cobram pedágio e taxas de corrupção.



“Nunca vi uma coisa grave como essa ser dita no Brasil. Nós sabemos que a corrupção no Brasil é endêmica e está destruindo o povo, a sociedade e a nação. Mas em uma reunião como essa, os comerciantes dizerem que não aguentam mais e que vão falir, quebrar, pela cobrança, altíssima, de taxas de corrupção”, disse Robert Rios.



De acordo com o parlamentar, os empresários ressaltaram o fato de pagarem corrupção desde a licitação de uma obra até sua finalização. “Isso é um caso grave, um caso de impeachment do governador. Porque um governador de um Estado que permite uma roubalheira generalizada, no seu governo, com raras exceções para algumas secretarias, a maioria é pior do que “boca de fumo”, são bocas de corrupção”, reiterou.



Robert Rios disse também, que no dia de ontem, conversou com o senador Ciro Nogueira, que confirmou as denúncias feitas pelo comerciantes, de que realmente, houve essa denúncia. O deputado solicitou ao presidente da Casa, o Parlamento reaja a esse tipo de denúncia, com toda força moral.



“É por isso que o Piauí paga muitos impostos, para suportar uma corja, que suga o sangue, o suor e as lágrimas do piauiense. Agora nós temos uma prova forte, indelével e firme de que esse governo é o da corrupção e nós temos que reagir. E o pior é que o Ministério público estadual precisa sair da inércia e reagir”.



Robert Rios disse ainda que fez uma representação ao Ministério Público, pedindo para que seja aberto um inquérito Civil público, para investigar o governo e acrescentou que a OAB também é omissa e que não se pode mais permitir e aceitar em viver em um Estado de corrupção.



O deputado Marden Menezes (PSDB), também no tempo de dois minutos, concordou com a fala do deputado Robert Rios e lamentou o fato, ocorrido na reunião da Fecomercio. Ele reforçou de que é preciso que o Ministério Público Estadual tome as devidas providências.



“Como também é preciso que a OAB saia da inércia, da letargia. Um órgão que deveria ser de grande importância para os direitos e da defesa e da sociedade, misteriosamente, anda calada e muda, sem se pronunciar sobre fatos relevantes, para a nossa população. Fica aqui esse protesto, a OAB que é a Casa nossa, do advogado. E como advogado, nós nunca vimos uma Ordem ta omissa, tão complacente, tão subjugada, sem participar e atuar, nos problemas e nas crises mais graves, que assolam a população piauiense”.



Marden Meneses aproveitou ainda o tempo de dois minutos, para informar que esteve no dia de ontem, presente na cidade de Cocal, participando da missa em memória aos nove anos da tragédia de Algodões, que completou nove anos.







Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles