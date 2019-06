Deputados aprovaram 25 requerimentos na sessão plenária de hoje

Vinte e cinco requerimentos apresentados pelos deputados estaduais foram aprovados na sessão plenária de hoje (26) solicitando a realização de obras em benefício da população. Cícero Magalhães (PT) teve aprovado voto de louvor ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, pela divulgação de mensagens que denunciam irregularidades praticadas pelo ex-juiz e ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no julgamento dos processos da Operação Lava Jato.

Franzé Silva (PT) e Warton Lacerda (PT) solicitando, respectivamente, ao Governo do Estado e à Prefeitura de Teresina a pavimentação de ruas do povoado Lagoinha, em Sigefredo Pacheco, e a construção de um novo cemitério no Grande Dirceu. Warton Lacerda requereu ainda ao prefeito de Teresina, Firmino Filho a reforma do mercado do conjunto Dirceu Arcoverde.

O deputado Dr. Hélio Oliveira (PR) teve aprovados requerimentos solicitando ao Governo do Estado a reforma da Unidade Escolar Ricardo Veloso em Parnaíba e a melhoria da estrada que liga Luís Correia à praia do Coqueiro, no litoral piauiense. O deputado Firmino Paulo (Progressistas) requereu à direção nacional do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) a instalação de uma agência do órgão na cidade de Bom Jesus. O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) teve aprovado requerimento pedindo ao Governo do Estado a conclusão das obras da Escola Militar Dirceu Mendes Arcoverde em Teresina e o roço das laterais da rodovia PI-120 entre Valença e Pimenteiras.



No pequeno expediente da sessão plenária, a deputada Teresa Britto (PV) apresentou requerimentos solicitando à Prefeitura de Teresina a realização de pavimentação de rua no bairro Morada do Sol, a conclusão de calçadas na Vila Santa Bárbara, e a instalação de bancos em praça do conjunto Saci, na zona Sul de Teresina.