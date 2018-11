Deputados aprovam voto de pesar pela morte de estudante da UFPI

A Assembleia Legislativa aprovou, hoje(26), requerimento apresentado pelo deputado João Madison (MDB) e subscrito por vários parlamentares, dentre eles, o presidente da Casa, deputado Themístocles Filho (MDB), solicitando voto de pesar pela morte do estudante de Medicina Antônio Rayron Soares de Holanda, que foi assassinado no último domingo(25) em Teresina.

Os deputados João Madison e Luciano Nunes (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, lamentaram a morte de Antonio Rayron. Luciano Nunes disse que nos últimos dias foram registrados sete assassinatos em Teresina e que a população vive um clima de insegurança. João Madison afirmou que Antônio Rayron era um jovem pobre que tinha o sonho de ser médico e, como Luciano Nunes, apresentou solidariedade aos seus familiares.

No pequeno expediente da sessão plenária desta manhã, o deputado Marden Menezes (PSDB) apresentou requerimento pedindo voto de louvor ao promotor Lincoln Gakyia, de São Paulo, por sua participação no 1º Encontro Institucional dos Ministérios Públicos do Piauí e do Maranhão realizado em Teresina.

Também, foi lido ofício do governador Wellington Dias comunicando o cancelamento de sua viagem à Inglaterra, o que ocorreria entre os dias 23 de novembro e primeiro de dezembro deste ano. O procurador geral de Justiça, Cleandro Moura, encaminhou ao Poder Legislativo proposição que altera o Projeto de Lei 10/2018 que está tramitando na Alepi.

Por J. Barros

Edição: Paulo Pincel