Deputados apresentam treze requerimentos e oito Projetos de Lei

Treze requerimentos e seis Projetos de Lei foram apresentados na sessão plenária desta segunda-feira (13), pelos parlamentares estaduais. O deputado Coronel Carlos Augusto (PR) requereu a aprovação de voto de louvor às Polícia Militar do Piauí e do Ceará pela operação que culminou na morte e prisão de assaltantes das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal no início deste mês em Campo Maior.



A deputada Teresa Britto (PV) apresentou requerimento pedindo moção de repúdio contra a decisão do Governo Federal de fazer o contingenciamento de recursos para as universidades e os institutos federais de ensino. A deputada solicitou a realização de audiência pública para debater a situação do Hospital Justino Luz, que fica localizado em Picos.



O deputado Francisco Costa (PT) apresentou requerimentos solicitando à Secretaria Estadual de Saúde a implantação dos Programas Passo a Frente e Mutirão da Catarata, respectivamente, na região dos municípios de Simões e Amarante visando o atendimento da população através do Sistema Único de Saúde (SUS).



O asfaltamento de ruas da cidade de Sigefredo Pacheco foi pedido ao Governo do Estado através de requerimento apresentado pelo deputado Warton Lacerda (PT), que, também, solicitou à direção da Agespisa (Companhia de Águas e Esgotos do Piauí) a retirada dos vazamentos de água nas ruas da cidade de Altos. O deputado Francisco Limma (PT), líder do Governo, requereu ao Governo do Estado a melhoria de trechos da rodovias PI-459 e PI-225, na região Sul do Piauí.



PROJETOS – A deputada Tereza Britto apresentou Projetos de Lei que tratam sobre a utilização do asfalto ecológico nas estradas piauienses, a implantação do Selo Empresa Verde no Piauí, o transporte intermunicipal gratuito para pacientes renais e sobre a inclusão no calendário de eventos do Estado da Semana de Reciclagem e de Defesa do Meio Ambiente.



O deputado Gessivaldo Isaías (PRB) apresentou Projeto de Lei que trata sobre a obrigação da adoção de medidas pelos restaurantes e estabelecimentos similares visando defender as mulheres que se encontrarem em situação de risco. Também, na sessão desta manhã, foi lido ofício do governador Wellington Dias encaminhando o nome de Genival Carvalho para que seja apreciado pelos deputados estaduais. Genival Carvalho está sendo indicado pelo governador para a presidência da Agespisa.



