Deputados apresentam requerimentos na sessão desta quarta-feira

A sessão de hoje (29) da Assembleia Legislativa foi marcada pelo registro do falecimento do professor de matemática e diretor de escola pública Genésio Rosado Neto, ocorrido dia 28 em Canto do Buriti. Ele foi vítima de câncer. O deputado Dr. Hélio (PP) apresentou um requerimento de pesar a ser encaminhado à família do professor, que ultimamente dirigia a Escola Estadual Florisa Silva, em Canto do Buriti, onde nasceu em 26 de fevereiro de 1971.





Dr. Hélio também apresentou outro requerimento pedindo a implantação de restaurantes universitários na sede da Uespi de Teresina e Parnaíba, para que os estudantes tenham acesso a refeições balanceadas e de baixo custo.





Flora Izabel (PT) pediu o encaminhamento de voto de louvor ao Sindicato dos Bancários pela passagem do Dia Estadual do Bancário, transcorrido ontem, dia 28. A data decorre de um projeto apresentado por ela, que foi transformada na Lei 6.702/15.





Por fim, o deputado Wilson Brandão (PP) apresentou projeto de lei concedendo a cidadania piauiense ao professor e economista Antonio Adala Carnib, que já ocupou diversos cargos relevantes na administração pública do Estado e do município.





Encerrando o expediente foi apresentada a prestação de contas da Secretaria de Desenvolvimento Rural referentes ao mês de junho.

Durvalino Leal - Edição: Katya D'Angelles