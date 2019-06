Deputados apresentam 17 requerimentos na sessão desta segunda-feira

Os deputados estaduais apresentaram 17 requerimentos e um Projeto de Lei na sessão plenária de hoje (24). A maioria dos requerimentos foi apresentada pelas deputadas Teresa Britto (PV) e Lucy Soares (Progressistas) reivindicando a realização de obras e melhorias nos setores de saúde e educação visando beneficiar a população piauiense.



Teresa Britto requereu à Secretaria Estadual de Saúde a instalação de academias populares nos municípios de Jatobá, Santa Filomena e Pau D`Arco visando possibilitar aos seus moradores que tenham acesso a instrumentos para a prática de exercício físicos. Ela requereu ainda ao Governo do Estado e à Prefeitura de Teresina a perfuração de poço tubular no município de Nazária e a implantação de calçamento em ruas da Vila Santa Bárbara, na zona Leste da Capital.



A deputada Lucy requereu, dentre outras coisas, à Secretaria Estadual de Educação a contratação de pessoal para serviços gerais no Centro Estadual de Educação Petrônio Portella em Picos, bem como a melhoria do transporte destinado aos alunos daquela instituição de ensino. Ela pediu ainda à Secretaria de Educação a instalação de um bebedouro na Unidade Escolar Rama Boa na cidade de Altos.



Cinco requerimentos foram apresentados pelo deputado Warton Lacerda (PT) pedindo à Prefeitura de Teresina a reforma das quadras esportivas do bairro Dirceu Arcoverde II, de duas praças e do setor de esportes do Escolão do bairro Mocambinho. O deputado Franzé Silva (PT) requereu ao Governo do Estado a melhoria da rodovia PI-311, que liga Piracuruca a São José do Divino.



O deputado Júlio Arcoverde (Progressistas) apresentou o Projeto de Lei Ordinária 123/2019, que foi lido na sessão plenária desta manhã, denominando de Governador Lucídio Portella a ponte sobre o rio Parnaíba situada na BR-235 em Santa Filomena, no Sul do Estado.



J.Barros - Edição: Katya D'Angelles