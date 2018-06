Deputados apresentam 14 requerimentos e duas proposições legislativas

Quatorze requerimentos e duas proposições legislativas foram apresentados pelos deputados estaduais na sessão plenária de hoje(28) da Assembleia Legislativa. Dentre outras coisas, os parlamentares reivindicam ao Governo do Estado a realização de várias obras, incluindo a implantação de uma ciclovia ligando as cidades de Parnaíba e Luiz Correira requerida pelo deputado Dr. Hélio Oliveira (PR).

O deputado Dr. Pessoa (SD) pediu ao Governo do Estado a implantação de um polo tubular em Isaias Coelho, o envio de uma ambulância para Ipiranga, o aumento do número de leitos do Hospital Regional de Picos e o reforço do policiamento em Santana do Piauí, enquanto o deputado Wilson Brandão (PP) requereu a abertura em Pedro II do posto do Iaspi (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Piauí).

Por sua vez, o deputado Marden Menezes (PSDB) pediu aprovação de votos de louvor à Paróquia de Nossa Senhora do Socorro, em Teresina, pelo transcurso dos seus 25 anos e à cidade de Pio IX pela realização das festividades de São João nos dias 25 e 26 últimos. O deputado Dr. Hélio Oliveira requereu ao Governo do Estado a melhoria da rede de saneamento básico de Ilha Grande do Piauí.

O plenário aprovou votos de pesar apresentados pelos deputados Dr. Pessoa e Evaldo Gomes (PTC) pelo falecimento do senhor José Luis de Figueiredo e das senhoras Maria de Lourdes de Figueiredo e Tânia Alves Ribeiro.

Os deputados Rubem Martins (PSB) e Wilson Brandão apresentaram, respectivamente, o Projeto de Lei que institui o Dia Estadual do Fiscal Agropecuário no Piauí e o Projeto de Decreto Legislativo que concede título de cidadão piauiense ao senhor Helbert Maciel. As proposições serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.

J. Barros - Edição: Caio Bruno