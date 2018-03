Deputados acusam Governo de descaso na área da segurança

Deputados de oposição acusaram, hoje(6), o Governo do Estado de descaso na área da segurança pública. Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (PDT), líder do bloco PDT/PSDB, disse que a população vive apavorada com o elevado índice de criminalidade e registrou que policiais civis e militares realizaram protesto esta manhã durante a reunião dos governadores do Nordeste que ocorre em Teresina pedindo melhores condições salariais e de trabalho.





Robert Rios criticou o governador Wellington Dias por realizar a reunião para debater a segurança pública no Espaço Coco Bambu, um dos locais de eventos mais caros do Piauí, enquanto os salários dos terceirizados estão atrasados e ele alega a falta de recursos para não dar aumento aos professores que se encontram em greve.





O deputado Luciano Nunes(PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que, além de equipamentos, falta pessoal para melhorar a atuação das Policiais Civil e Militar. “Para se ter uma idéia, uma lei de 2004 prevê um contingente de 3.700 servidores efetivos na segurança, mas atualmente esse número é de apenas 1.600”, declarou ele.





Por sua vez, o deputado Rubem Martins(PSB) declarou que um grande número de policiais militares e de agentes penitenciários aprovados em concurso público pode ser contratado pelo Governo imediatamente para melhorar o combate à criminalidade. O deputado Marden Menezes(PSDB) disse que a violência é grande no interior do Estado, como em Miguel Alves, onde a Câmara Municipal fará uma audiência pública para debater a questão da violência.





O deputado Dr. Pessoa(PSD) relembrou que esteve visitando as cidades de Piripiri, José de Freitas e Porto, na região Norte do Estado, no último final de semana, quando ouviu das pessoas reclamações relacionadas com a questão da segurança. “A população está apavorada com o descaso e com a violência. Até gestores estão descendo palavras duras contra o Governo do Estado por conta do caos que está instalado no interior do Piauí”, afirmou ele.

Por J. Barros - Edição: Caio Bruno