Deputado Themístocles Filho tem audiência com Ministro em Brasília

Nesta quarta, dia 11, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho esteve com o Ministro das Comunicações Gilberto Kassab para tratar sobre assuntos relativos à TV Assembleia. O parlamentar busca a expansão da TV em todo o Piauí, incluindo o sinal da TV também em outros sistemas de TV a cabo como, por exemplo, a OI TV.





Acompanhado do deputado federal Júlio Cesar e de sua assessoria o deputado Themístocles Filho tratou com o Ministro das Comunicações sobre os detalhes para que o sinal da TV Assembleia seja expandido. O presidente da Assembleia Legislativa destaca a contribuição da emissora para o desenvolvimento do Piauí: “A nossa televisão funciona lá no mirante, tem uma ótima estrutura e tem sinal digital HD. A TV Assembleia aproxima a população do parlamento e não só isso: leva ao povo programas educativos e culturais”, disse o presidente, que também esteve no mês passado em Brasília tratando sobre esse tema. “Precisamos que o nosso sinal esteja em mais cidades no interior do Piauí”, enfatiza o deputado Themístocles Filho.

A TV Assembleia, que é pioneira em TV Legislativa de Canal Aberto no País, opera em HD, em alta definição. Instalada no Complexo do Monte Castelo, está presente em mais de 50 cidades do Estado e oferece aos seus telespectadores oito horas diárias de programação local, além de documentários, filmes, programas de entrevistas da TV da Câmara dos Deputados. Uma idealização do deputado Themístocles Filho. “O que é importante para o Piauí e o que passa no parlamento é visto pela TV Assembleia Legislativa. Hoje os deputados só querem falar em plenário com transmissão na TV”, complementa o parlamentar.

“Quando lancei a ideia de criar a TV Assembleia, ninguém deu importância, achavam que era algo impossível. Mas quando viram que tudo se encaminhava para dar certo, todos os nossos colegas deputados se uniram a esse propósito e hoje está aí a nossa TV, transmitindo educação, cultura, entretenimento e o cotidiano do Poder Legislativo. Foi uma conquista e vamos avançar ainda sempre buscando desenvolvimento para o estado do Piauí”, finalizou o parlamentar.

Nayane Miranda