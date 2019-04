Deputado solicita recuperação e sinalização de rodovias e no Sul do Piauí

As rodovias estaduais que cruzam os municípios de São Raimundo Nonato, São Braz, Bonfim do Piauí e Várzea Branca, na região Sul, estão necessitando de reparos. Em sessão plenária, nesta quarta-feira (10), o deputado estadual Oliveira Neto (Cidadania23), protocolou três requerimentos solicitando a recuperação e sinalização das vias.

O parlamentar citou os trechos que compreendem a PI-144, São Braz do Piauí, Povoado de Currais, Bonfim do Piauí e Anísio de Abreu; PI-468, Bonfim do Piauí a Várzea Branca.

“Não podemos deixar a população que utiliza essas vias desamparada, haja visto que as fortes chuvas dos últimos meses têm danificado boa parte das estradas. É importante que seja considerado, também, que as regiões nas quais são atendidas por essas rodovias contam com a produção agrícola, além de demandas decorrentes do turismo, entre outros fatores que geram renda para a região e que precisam de agilidade na recuperação das vias”, justificou o deputado Oliveira Neto.

Além das recuperações, o deputado solicitou também ao Departamento de Estrada e Rodagem do Piauí (DER), a sinalização da PI-140 que liga as cidades de São Raimundo Nonato a São Lourenço do Piauí.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles