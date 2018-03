Deputado repercute criação de coordenadorias e greve dos professores

A presença de professores da rede estadual de ensino, na Casa, foi registrada pelo deputado Gustavo Neiva (PSD), que usou o tempo destinado aos pequenos avisos para enaltecer a figura do professor e lembrou que a classe está em greve, por motivo da falta de repasse do reajuste nos salários, estipulado em lei federal. Gustavo Neiva disse que na semana passada, mais uma vez o governador do Estado criou um momento de crise, e nomeou cargos comissionados, assim como foi feito, antes, com a criação de nove coordenadorias e uma fundação hospitalar, no total de dez secretarias.

“Na semana passada, já com o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), fez a nomeação de três diretores, para a Agência Reguladora de Serviços Públicos, que na própria lei, já determina mais dezoito DAS. O governo usa uma lei federal, para não tender e não respeitar uma lei federal que determina o reajuste dos professores da rede estadual e usa essa lei, alegando que está fora do limite prudencial e não pode dar aumentos para os professores”, questionou.





O deputado Gustavo Neiva ressaltou que o governo usa dois pesos e duas medidas, com a lei federal. Ele disse que escutou os representantes do sindicato dos professores, presentes à sessão e propôs uma audiência pública, a ser realizada na Casa. O parlamentar informou que pretende convidar o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, representantes da Administração, do Tribunal de Contas do Estado, os professores, para que sejam explicadas como se dá a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Nós não podemos penalizar essa classe, que engrandece o estado do Piauí e presta os seus serviços na formação desses jovens, em detrimento da acomodação política e do preenchimento de cargos, com uma máquina cada vez maior, para garantir, especialmente nesse ano eleitoral, apoio político”, reiterou.

Na opinião do parlamentar, se fosse de interesse do governo do Estado sair do limite de gastos, ele deveria era fechar as coordenadorias e enxugar a máquina, cortando as despesas supérfluas, o que iria melhor, consideravelmente, a situação do Estado.

“Estamos vivenciando um descontrole total, porque não temos um projeto de governo e sim, um plano de perpetuação de poder”, observou Gustavo Neiva, acrescentando que a classe dos professores vem sofrendo um massacre do governo do Estado.





DEPUTADO B.SÁ- o parlamentar fez um registro em memória do seu avô, Raimundo B.Sá, que segundo dele, se estivesse vivo, hoje estaria completando cem anos. B.Sá ressaltou que o avô foi auditor fiscal da Receita Federal, um homem de reputação ilibada e que com muita dificuldade, formou os dez filhos. Ele disse ainda que no próximo sábado será realizado um grande encontro, para homenagear o avô.







Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles