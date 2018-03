Deputado repercute cenário de filiações e força da candidatura de Bolsonaro

Um breve registro sobre as filiações realizadas pelo PSL, em Teresina, foi o motivo da fala do deputado Robert Rios (PDT), nesta quinta-feira (01), na tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Em particular, o parlamentar citou a filiação do empresário da Comunicação, no Piauí, Fábio Sérvio.

O empresário será candidato ao Governo do Piauí em apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o fato de o pré-candidato Fábio Sérvio está apoiando a chapa do Jair Bolsonaro, já demonstra uma força muito forte. Robert Rios lembrou que em todas as pesquisas feitas pelo país, Jair Bolsonaro sempre se colocou como segundo lugar e o ex-presidente Lula esteve sempre em primeiro lugar. Mas com a saída de Lula do cenário político, Jair Bolsonaro está em primeiro lugar nas pesquisas.

“No estado de São Paulo, Jair Bolsonaro está em primeiro lugar, até na frente do próprio Lula e do próprio Alckimin, é atual governador de São Paulo. Isso mostra o Bolsonaro no Brasil e, principalmente no meio da juventude”, reiterou.

Ele disse ainda que no Piauí a juventude tem se expressado muito, em apoio a essa chapa. O deputado falou também da importância que é uma força jovem, inteligente e pessoa preparada, como é o empresário Fábio Sérvio.

“Estamos na torcida, para que ele faça uma boa campanha, traga para o debate do Piauí, boas propostas. Vamos ter uma campanha, aqui, que eu tenho certeza de que será uma campanha limpa, com propostas, em que o Wellington Dias se apresenta para reeleição, o jovem deputado Luciano Nunes, Fábio Sévio e estamos também na esperança do doutor Pessoa, que está procurando as condições de política partidária, para se lançar candidato”.

Robert Rios lembrou que hoje conversou com o ex-senador João Vicente, que também está estimulado a ser candidato ao governo do Estado. O parlamentar finalizou, dizendo que este será um ano bom para a política, com candidaturas fortes, porque no ano passado se dizia que as oposições teria dificuldade em lançar candidato. E hoje a oposição tem é dificuldade em selecionar candidato. E deu boas vindas à polícia e ao empresário Fábio Sérvio.

