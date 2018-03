Deputado reitera crítica a senador

Usando o tempo de dois minutos, destinado aos pequenos avisos, o deputado Robert Rios (PDT) reiterou as críticas que fizera ao senador Ciro Nogueira, na sessão anterior, por ele ter feito o papel de “distribuidor” de dinheiro, ao lado do presidente da Caixa Econômica, Gilberto Occi. Robert rebateu declarações do senador a uma emissora de TV da capital, de que não devia ser criticado por estar conseguindo recursos para o Piauí.

Segundo Robert Rios, dinheiro de empréstimo não é dádiva de deputado ou senador, mas um compromisso assumido pelo Estado com a instituição financeira que libera o recurso, mediante plano de aplicação. Ele lembrou ao senador Ciro que quem mais intermediou empréstimo no Brasil foi Gedel Vieira, que atualmente se encontra preso.

O deputado João de Deus (PT) usou também o tempo para os pequenos avisos, para defender que as comissões técnicas da Casa, que já tiveram seus membros indicados, possam se reunir para indicar seus presidentes e vices, já na próxima semana, pois até o momento somente a comissão de Constituição e Justiça foi instalada.

Repórter: Raimundo Cazé.



