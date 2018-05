Deputado registra visita ao TCE para tratar sobre empréstimo

Evaldo Gomes registra visita de deputados ao TCE para tratar sobre empréstimo

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão plenária, o deputado Evaldo Gomes (PTC) disse que parlamentares da base da situação visitaram na manhã de hoje(10) o Tribunal de Contas do Estado para tratar com conselheiros e técnicos do órgão sobre a prestação de contas da primeira parcela de R$ 307 milhões do empréstimo obtido pelo Governo do Piauí junto à Caixa Econômica Federal.

Evaldo Gomes disse que os deputados conversaram com o presidente do TCE, conselheiro Olavo Rebelo, e com o conselheiro Kennedy Barros que apresentou parecer favorável a liberação da segunda parcela do empréstimo que totaliza R$ 615 milhões. “Tivemos uma conversa transparente, aberta e importante, pois o Piauí precisa receber os novos recursos do empréstimo para investir em obras que beneficie o povo do Piauí”, declarou ele.

ANIVERSÁRIO – O deputado Wilson Brandão (PP), também, ocupou o espaço dos pequenos avisos para registrar o transcurso amanhã(11) do aniversário do ex-deputado federal e ex-deputado estadual Celso Barros Coelho, que completará 96 anos. Ele disse que Celso Barros foi um grande parlamentar e é uminteligente e brilhante advogado e professor.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), e o deputado Dr. Pessoa (PSD), também, parabenizaram Celso Barros e destacaram as suas qualidades como advogado, professor e parlamentar com atuação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

Por J. Barros

J. Barros - Edição: Caio Bruno