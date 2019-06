Deputado reclama da incoerência do governador sobre a Previdência

O deputado Gustavo Neiva (PSB) cobrou do governador Wellington Dias

O deputado Gustavo Neiva (PSB) cobrou coerência do governador Wellington Dias sobre a reforma da Previdência, pois ele é contra quandoestá aqui e a favor quando vai a Brasília. Ele citou o senador CiroNogueira como um crítico também desse mesmo comportamento por parte deparlamentares. Para Gustavo Neiva, o próprio PT tem doiscomportamentos a respeito do assunto, pois o presidente, AssisCarvalho, declarou-se contra a reforma.



Gustavo Neiva falou também sobre problemas na área da educação,citando documento da Associação dos Docentes, que denuncia aexistência de 384 disciplinas sem professores, apesar de ter havido umacordo com o governador. Ele apontou também irregularidades no ensinobásico, onde falta reajuste salarial, transporte escolar e merenda, oque fez com que muitos colégios não iniciassem o ano letivo. Já osmunicípios, cumprem o que determina a lei – concluiu o deputado.



Raimundo Cazé - Edição: Caio Bruno