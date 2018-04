Deputado recebe denúncias de irregularidades no transporte escolar

O tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, foi usado pelo deputado Luciano Nunes (PSDB), para repercutir na Casa sobre a regularização do pagamento do transporte escolar, por parte da Secretaria Estadual de Educação.

O parlamentar disse que ao longo das últimas semanas ele tem recebido várias denúncias e reclamações, de diversos municípios, sobre o não pagamento do transporte escolar. Também com alunos estão se manifestando e dizendo que nesse ano de 2018, ainda não assistiram um dia, sequer, de aula, pelo fato de o transporte escolas não funcionar.

Luciano Nunes pedir à atenção do líder do governo da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí (Alepi), deputado Francisco Limma (PT), para a resolução do problema.

“Eu gostaria que o líder do governo pudesse buscar informações sobre a regularidade desse pagamento. São vários municípios, de Norte a Sul do Estado que estão com o pagamento do transporte escolar atrasado e esse ano ainda não foi feito nenhum pagamento, o que está inviabilizando o transporte desse alunos, da rede estadual de ensino”, reiterou o deputado.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno