Deputado quer relação de servidores estaduais cedidos para prefeitura de Batalha

Um relatório contendo todas as informações acerca dos servidores públicos estaduais cedidos para o município de Batalha foi requisitado à Sercretaria de Estado da Administração pelo deputado Henrique Pires (MDB) durante a sessão plenária desta quarta-feira (22).



O documento solicita o detalhamento dos cargos, os tipos de emprego - se efetivos, comissionados, terceirizados ou outra modalidade de contratação - os titulares e os respectivos endereços.



Henrique Pires também apresentou um projeto de lei determinando a inspeção periódica de vistoria nos prédios públicos e privados sobre as condições de saneamento, de instalações elétricas e hidráulicas. Nos prédios públicos a vistoria deve ser feita pelos próprios condôminos e nos prédios públicos pelo respectivo órgão responsável por ele.



O deputado Flávio Nogueira Júnior (PDT) pediu ao Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER-PI) as providências necessárias para a recuperação asfáltica da PI-130, no trecho entre Teresina e Palmeirais e de Palmeirais a Amarante, com o respectivo roço das margens nos dois trechos.



O deputado Ziza Carvalho (PT) apresentou Voto de Pesar a ser encaminhado à família da senhora Ilda de Araújo Moura Fé, falecida ontem em Simplício Mendes, município em que o seu filho Heli de Araújo Moura Fé é o atual prefeito. O voto de pesar foi aprovado por unanimidade e o Legislativo vai encaminhar as condolências a todos os familiares.



A deputada Teresa Britto (PV) apresentou na sessão de hoje quatro requerimentos. O primeiro deles pede ao superintendente da Strans, Carlos Augusto Daniel Júnior, a implantação de redutores de velocidade em frente à Escola de Tempo Integral Madre Teresa de Calcutá, na Vila Calcutá, na zona Leste de Teresina.



O segundo pede ao diretor da Superintendência de Desenvolvimento Urbano, Marco Antonio Ayres, a recuperação da iluminação pública da praça Saraiva, no centro da capital. Teresa Britto também pediu ao DER-PI a colocação de redutores de velocidade na estrada que liga o povoado Flores à cidade de Bom Jesus e à SDU Leste a pavimentação poliédrica da rua Crispim, na vila Santa Bárbara, em Teresina.



Ao final do expediente, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB) convocou todos os parlamentares para uma sessão solene que será realizada nesta quinta-feira (23), às 10 horas, em homenagem ao Dia do Profissional de Contabilidade. A sessão foi proposta pela deputada Flora Izabel (PT).



Durvalino Leal - Edição: Caio Bruno