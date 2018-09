Deputado quer medalha para cabo que reformou GPM no interior

A concessão da Medalha do Mérito Legislativo pela Assembleia Legislativa para o cabo Mineu, chefe do Grupamento da Polícia Militar de Nova Santa Rita, foi defendida, na sessão de hoje (28), pelo deputado Gustavo Neiva, líder do PSB. Gustavo Neiva elogiou a atitude do militar, afirmando que “dos seus parcos recursos, ele fez algo que seria uma obrigação do Estado”.





Gustavo Neiva disse que a reforma do GPM da cidade de Nova Santa Rita, que fica localizada no Sul do Estado, foi registrada em reportagem do Portal 180 Graus. O parlamentar do PSB lamentou que os militares piauienses não estejam sendo valorizados, pois, segundo ele, não receberam aumento salarial e nem dispõem de condições de trabalho para que possam exercer as suas atividades.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles