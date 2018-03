Deputado quer audiência para debater prestação de contas

Gustavo Neiva pedirá audiência para debater prestação de contas de empréstimo

Ao retornar à tribuna da Assembleia Legislativa na sessão de hoje(21), o deputado Gustavo Neiva(PSB) disse que apresentará amanhã(22) um requerimento pedindo a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar sobre a prestação de contas da primeira parcela de R$ 307 milhões do empréstimo de R$ 615 milhões contraído pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica Federal.

Gustavo Neiva disse que serão convidados para participar da audiência pública, dentre outros, representantes do Tribunal de Contas do Estado, da Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado. Ele pediu o apoio do líder do Governo, deputado João de Deus, para aprovação do requerimento.

O parlamentar do PSB afirmou que apresentará ainda outro requerimento pedindo o comparecimento do secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, à Assembleia Legislativa para apresentar o relatório financeiro do último quadrimestre de 2017 em obediência ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ele disse que o secretário atrasou a apresentação do relatório.

Gustavo Neiva lamentou ainda que o Governo do Estado tenha dado prioridade a realização antecipada de obras em detrimento do pagamento de salários dos servidores terceirizados e da distribuição de medicamentos para pacientes assistidos pelos órgãos de saúde pública. Ele afirmou que a revelação foi feita pelo deputado João de Deus ao dizer que o ressarcimento dos recursos aplicados nas obras seria feito com o dinheiro do empréstimo obtido junto à CEF.

Por J. Barros







Lider rebate críticas de Gustavo e pede calma



Em resposta às críticas feiras pelo deputado Gustavo Neiva (PSB), o líder do Governo na Casa deputado João de Deus (PT) voltou a tribuna e pediu calma da oposição nas críticas contra o empréstimo da Caixa. Ele frisou que já requereu a prestação de contas do primeiro quadrimestre do Governo.



“Essa documentação vai nos ajudar a analisar as contas e servirá como base para que essa Casa possa ver como o Governo está se manifestando. Mas nós temos plena consciência de que o Governo está fazendo tudo correto. Todos nbós temos interesse que a verdade venha a tona. E com os argumentos que serão apresentados pelo Governo junto ao TCE tudo será esclarecido”, disse.



João de Deus ainda disse que vai solicitar que seja realizada uma auditoria feita pela Assembleia no relatório dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado.







J. Barros/Laruyssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles