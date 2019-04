Deputado quer a inclusão de famílias no Programa Minha Casa Minha Vida

O deputado Franzé Silva (PT) apresentou, na sessão ordinária de hoje na Assembleia Legislativa, três requerimento solicitando das prefeituras de Teresina e de Parnaíba e para a direção da Caixa Econômica Federal no Piauí, a relação das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida que estejam desocupadas. Ele também solicitou da Caixa informações sobre projetos futuros para a construção de novas casas e apartamentos.

Ao defender os requerimentos, o deputado disse que o objetivo das matérias é ter uma relação de casas e apartamentos que estão hoje desocupados, se depreciando e sendo ação de vândalos para que elas sejam redirecionadas às famílias vítimas das enchentes e chuvas.

“Queremos que haja um redirecionamento dessas unidades habitacionais para atender as pessoas que hoje estão desabrigadas por conta das enchentes e das chuvas e aquelas que estão em áreas de risco. É inconcebível que tenhamos a situação de casas fechadas construídas no Estado com recursos públicas em face de famílias estarem correndo risco de morte pela falta de drenagem nas cidades”, disse Franzé.

O deputado também relatou que, segundo divulgação da imprensa, o Piauí tem cerca de 409 pessoas em situação de desabrigo. “As informações que vão chegar das prefeituras e principalmente da Caixa Econômica Federal vão servir para nos nortear e destinar casas para pessoas em todo o Estado”, completou.

Requerimentos – Também foram lidos em Plenário os requerimentos apresentados pelos deputados Severo Eulálio (MDB) e Coronel Carlos Augusto (PR). Severo solicitou da operadora TIM a melhoria no sinal de telefonia móvel nas cidades de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. Já o deputado Cel. Carlos Augusto solicitou da Prefeitura de Teresina asfaltamento do trecho entre a quadra 13 e a rua Netuno do bairro Satélite devido a via servir de desvio aos domingos para ônibus.

O deputado Franzé Silva (PT) apresentou, na sessão ordinária de hoje na Assembleia Legislativa, três requerimento solicitando das prefeituras de Teresina e de Parnaíba e para a direção da Caixa Econômica Federal no Piauí, a relação das unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida que estejam desocupadas. Ele também solicitou da Caixa informações sobre projetos futuros para a construção de novas casas e apartamentos.

Ao defender os requerimentos, o deputado disse que o objetivo das matérias é ter uma relação de casas e apartamentos que estão hoje desocupados, se depreciando e sendo ação de vândalos para que elas sejam redirecionadas às famílias vítimas das enchentes e chuvas.“Queremos que haja um redirecionamento dessas unidades habitacionais para atender as pessoas que hoje estão desabrigadas por conta das enchentes e das chuvas e aquelas que estão em áreas de risco.

É inconcebível que tenhamos a situação de casas fechadas construídas no Estado com recursos públicas em face de famílias estarem correndo risco de morte pela falta de drenagem nas cidades”, disse Franzé.O deputado também relatou que, segundo divulgação da imprensa, o Piauí tem cerca de 409 pessoas em situação de desabrigo.

“As informações que vão chegar das prefeituras e principalmente da Caixa Econômica Federal vão servir para nos nortear e destinar casas para pessoas em todo o Estado”, completou.

Requerimentos – Também foram lidos em Plenário os requerimentos apresentados pelos deputados Severo Eulálio (MDB) e Coronel Carlos Augusto (PR). Severo solicitou da operadora TIM a melhoria no sinal de telefonia móvel nas cidades de Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves. Já o deputado Cel. Carlos Augusto solicitou da Prefeitura de Teresina asfaltamento do trecho entre a quadra 13 e a rua Netuno do bairro Satélite devido a via servir de desvio aos domingos para ônibus.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles