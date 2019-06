Deputado presta solidariedade a árbitra vítima de violência em Parnaíba

A violência contra as mulheres foi o tema do posicionamento da deputada Flora Izabel (PT), durante os pequenos avisos, no tempo de dois minutos, nesta manhã de terça-feira (04). A parlamentar enfatizou que tem acompanhado a violência contra a mulher, principalmente quando as mulheres acabam os relacionamentos e muitas vezes os maridos ou namorados, matam as mulheres por não aceitarem o fim do relacionamento.

Flora Izabel lembrou também do assédio sofrido pelas mulheres em seu local de trabalho, nas ruas, os estupros, mas relatou um fato ocorrido com uma mulher árbitra de futebol, na cidade de Parnaíba, onde a juíza de futebol foi agredida, com socos no queixo, por ter dado um cartão vermelho a um dos jogadores.

A deputada relatou que o jogador bateu e deu três socos no queixo da mulher, unicamente porque recebeu um cartão vermelho, na hora de um jogo. A parlamentar questionou que se a árbitra fosse homem, teria sido agredida da forma como foi, em uma partida de futebol, eminentemente masculina.

“Venho prestar minha solidariedade a árbitra juíza Fontenele, de Parnaíba e exigir que justiça seja feita”, reiterou a deputada.

O deputado e presidente da Alepi, Themístocles Filho (MDB) informou, que viu em um canal de televisão, que uma professora da Universidade Federal do Piauí do Campus de Parnaíba, dizer quem o estudante poderá ser afastado daquela instituição de ensino.

Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles