Deputado pede recuperação de estrada no Sul do Estado

O deputado Gustavo Neiva, líder do PSB, apresentou requerimento, hoje(14), solicitando ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagens do Piauí (DER-PI) a recuperação da rodovia PI-247 entre os municípios de Uruçuí e Sebastião Leal, na região Sul do Estado. Ele disse que a estrada é de grande importância para o escoamento da produção agrícola dos cerrados piauienses para outros Estados.

Na sessão plenária desta manhã, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), informou que será realizada na próxima segunda-feira(19) sessão solene para entrega do título de cidadão piauiense ao senador Edison Lobão (MDB-MA), ex-ministro das Minas e Energia, de acordo com Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo deputado Zé Santana (MDB) e aprovado pelo plenário da Casa.

J. Barros - Edição: Caio Bruno