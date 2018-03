Deputado pede melhor discussão sobre patrimônio no litoral

Nessa quarta-feira (28), o deputado doutor Hélio (PR) usou o tempo de dois minutos para dizer que é preciso que seja melhor discutido os critérios que o SPU (Secretaria do Patrimônio da União) aplica no estado do Piauí. Segundo ele, os critérios são diferentes em relação aos demais estados da federação.

“O que a gente observa é que é muito menos burocrático esses investimentos, essas construções em terra da Marinha, no Ceará e em todo o litoral Nordestino. E aqui no Piauí nós temos essa dificuldade crônica”, disse o parlamentar.

Ele lembrou que o Piauí perdeu um grande investimento, pelo fato de em Parnaíba não poderem mexer em duas carnaúbas, onde funciona o Banco do Nordeste.

“Nós poderíamos ter tido um dos melhores hotéis do estado do Piauí. A última ação do SPU aconteceu há três dias atrás, que foi, exatamente, criar uma dificuldade adicional para os permissionários, na Praia de Atalaia”, observou.

Doutor Hélio lamentou a situação e disse que os permissionários são quem as pessoas que cuidam, quem fazem investimentos e precisam, naturalmente, do seu sustento, na praia. “Os permissionários têm tido o SPU como uma instituição que cria dificuldades e não tem nenhuma sensibilidade em o compromisso social de compreender os problemas”.

“Ali, existem permissionários que trabalham na orla há mais de quarenta anos e lá, agora, na segunda-feira, estiveram criando constrangimentos e dificuldades para quem mais precisa e para quem tem usado a orla para o sustento próprio e, principalmente para recepcionar os milhares de turistas que o litoral recebe todos os anos”, disse o deputado, acrescentando que gostaria de entender quais os critérios usados pelo SPU, para ditar regras de como as pessoas devem ocupar os espaços no litoral piauiense.

