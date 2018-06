Deputado parabeniza MP por atuação no caso Barragem do Bezerro

Com o tempo de dois minutos para os pequenos avisos, o deputado Robert Rios (DEM) parabenizou o representante do Ministério Público do município de José de Freitas-PI, o promotor Fábio Teixeira de Abreu, pelas providências adotadas naquela cidade, em relação a Barragem do Bezerro. De acordo com o parlamentar, o promotor entrou com uma ação civil pública, onde solicitou à Justiça local, providências por parte da prefeitura municipal, quanto ao governo do Estado, no que tange a citada barragem.





Robert Rios também se referiu a cidade de Bertolínia, no Sul do Piauí, onde segundo ele, o Ministério Público não tem sido igualmente diligente. “Lá existem várias denúncias contra o prefeito e até o momento essas denúncias não foram devidamente apuradas. Não seu se lá está sem Ministério Público, sem representante do Poder Judiciário, mas aquela famosa cidade onde até uma ambulância foi dada pelo prefeito, em pagamento de uma dívida pessoal dele”, disse o deputado, que fez um apelo ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que apurem as denúncias.





Outro assunto ressaltado pelo deputado Robert Rios foi o fato de o presidente Michel Temer ter um percentual baixíssimo de aceitação, mas que já investiu mais dinheiro no estado do Piauí, do que a ex-presidente Dilma, e ninguém diz que o dinheiro está sendo enviado pelo atual presidente da República.





“Eu não gosto do Temer, mas o PMDB que tanto luta pela “chapinha”, pelo “chapão”, tem que defender o presidente Temer. O governador Wellington Dias vai inaugurar vários calçamentos em Agricolândia, obras com o dinheiro do presidente Temer. Até o senador Ciro Nogueira, que é abençodo pelo presidente Temer e que recebe carradas de dinheiro do presidente Temer e coloca esse dinheiro aqui e faz obras, não tem a coragem de dizer que esse dinheiro é do presidente Temer", afirmou.





Ele disse ainda que se a obra do presidente Temer estivesse sendo reconhecida, aqui no Piauí, o presidente da República não estaria com a popularidade tão ruim como está. “A mesma voz que inaugura as obras é a que chama o presidente Temer de golpista, mas não tem a coragem de dizer que o dinheiro para a obra é do “golpista” que mandou para o Piauí. Aqui não aparece um deputado do PMDB, para defender o presidente Temer. Esse “trenzinho” que está chegando aqui, é com o dinheiro do presidente Temer, porque a parcela do governo do Estado é muito pequena. Não tenham vergonha de defender o legado do Temer. Eu me revolto diante dessa injustiça”, finalizou.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno