Deputado Limma destaca programa beneficiará 12 mil famílias no Piauí

Ao falar no espaço destinado aos pequenos avisos da sessão de hoje(3), o líder do Governo, deputado Francisco Limma Lula (PT), disse que o Programa Água Doce, que está sendo realizado através de convênio entre o Governo do Estado e o Ministério do Meio Ambiente, prevê investimentos de mais de R$ 6 milhões visando levar água potável a mais de 12 mil famílias piauienses.

Francisco Limma informou que o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater-PI) começou em Teresina o II Encontro Estadual sobre o Programa Água Doce que já executou, até o momento, 18 dos 67 projetos previstos para o Estado. “Os beneficiários do programa são pessoas carentes que sofrem com a falta de água doce”, assinalou ele.

De acordo com o líder do Governo, já foram construídos no Piauí 18 sistemas de dessalinização de água, beneficiando mais de 600 famílias do semiárido. O Programa Água Doce visa extrair o excesso de sais existentes nas águas subterrâneas. No Piauí, serão construídos 67 sistemas de dessalinização em 12 municípios.

J. Barros – Edição: Katya D’Angelles