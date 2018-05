Deputado Limma destaca investimentos no rebanho de ovinos e caprinos

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos, o deputado estadual e líder do Governo na Alepi, Francisco Limma (PT) falou sobre a produção de ovinos e caprinos no Estado, a realização de eventos e os recursos destinados a essa produção pelo Governo.

Ele citou que, na próxima sexta-feira (11) começa a 6ª Capritânia – Feira de caprinos e ovinos de Betânia do Piauí. “Betânia do Piauí é um dos municípios que tem um dos rebanhos de caprinos e ovinos mais forte do Estado. É onde possui uma cooperativa que congrega produtores de caprinos e ovinos de vários municípios da região e que organiza esse evento. Os produtores da região fornecem por semana cerca de 150 animais para um frigorífico aqui de Teresina, que é destinado a supermercados, churrascarias. Então registrando a realização de mais essa feira, a Capritânia, no município de Betânia”, disse Limma.

O parlamentar ainda destacou o repasse de R$ 2,9 milhões pela Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR), por meio do Projeto Viva o Semiárido, cofinanciado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), que vão beneficiar diretamente 365 famílias dos municípios de Caldeirão Grande, Santa Rosa, Jaicós, Marcolândia, Campo Grande, Francisco Santos, Dom Expedito Lopes, Territórios Vale do Itaim e Guaribas.

“Estamos vendo o crescimento do nosso Estado nessa área da ovino caprino cultura, tanto apoiado pelo Projeto Viva o Semiárido e que resulta num aumento dessas feitas e exposições para a comercialização desses pequenos animais e que tem um crescimento grande do rebanho no nosso Estado”, completou o deputado.

Do total de recursos, R$ 1,9 milhões foi liberado para as associações e será utilizado nos projetos desenvolvidos nas localidades. O restante do valor será liberado nos próximos dias.

Projeto Viva o Semiárido - O Projeto resulta de Acordo de Empréstimo firmado entre o Governo do Estado do Piauí e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA. O PVSA, tem como objetivo geral contribuir para a redução da pobreza e dos níveis de extrema pobreza da população rural do semiárido piauiense por meio do incremento das atividades produtivas predominantes e do fortalecimento organizacional dos produtores rurais do Semiárido Piauiense.





Larissa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles