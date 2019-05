Deputado Franzé Silva diz que Partido dos Trabalhadores não '

Franzé Silva diz que PT não fará cavalo de batalha pela CCJ

O deputado Franzé Silva (PT) usou no tempo de dois minutos, nesta segunda-feira (13) para repercutir a política na atualidade e o andamento dos trabalhos na Casa. “O partido dos trabalhadores, na Assembleia Legislativa, nessa legislatura, tem procurado ser um partido de consenso. O Partido tem buscado a harmonia da Casa, principalmente para que as os serviços, as nossas comissões e os nossos entrosamentos nessa Casa, possa funcionar com harmonia e, principalmente com eficiência”,

O parlamentar disse ainda que na condição de líder do bloco do PT gostaria de anunciar que o Partido não vai fazer nenhum ‘cavalo de batalha’ pela presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Que a CCJ estava sob a coordenação do deputado Wilson Brandão (PP) e que os Progressistas poderão indicar o novo condutor da Comissão.

“Isso nós fazemos pelo bom ambiente da Casa Legislativa, para que possamos continuar tocando os trabalhos na Assembleia, de forma agiu e harmônica”, finalizou.

Gessivaldo Isaías (PRTB) - O deputado Gessivaldo Isaías iniciou sua fala, comunicando que fez uma visita ao Batalhão Ambiental e que irá colocar um recursos para algumas demandas do Batalhão, para que a Polícia ambiental do Piauí, possa ter uma tecnologia mais avançada, para a fiscalização do estado do Piauí. “Ainda nesse pleito, vou designando alguns recursos para a Polícia Ambiental, assim como eu fiz com a RONE (Rondas Ostensivas de Natureza Especiais), com o CEFAP (Centro de Educação Profissional da Polícia Militar do Piauí), porque é uma maneira que temos, através de emenda parlamentar, de ajudar a Polícia Militar”, acrescentando que nem sempre o orçamento do Estado é o suficiente para tender as demandas.

O deputado disse também que esteve, na semana passada, na inauguração da nova sede nacional do PRB, e que o doutor Marcos Pereira tem conduzido muito bem o partido que está sendo muito prestigiado. “Lá também irá funcionar uma faculdade aprovada pelo MEC (Ministério da Educação), onde um dos cursos é o de Ciências Políticas. “O PRB estará mudando seu nome, depois de já aprovado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porque nós já aprovamos em assembléia geral e irá se chamar Republicanos”, informou o deputado, Lindalva Miranda

“Lá também irá funcionar uma faculdade aprovada pelo MEC (Ministério da Educação), onde um dos cursos é o de Ciências Políticas. “O PRB estará mudando seu nome, depois de já aprovado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porque nós já aprovamos em assembléia geral e irá se chamar Republicanos”, informou o deputado.

