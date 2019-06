Deputado Francisco Limma destaca o lançamento do Plano Safra

O lançamento do Plano Safra, ocorrido ontem, dia 26, no Banco do Brasil, fez parte do registro feito pelo deputado Francisco Limma (PT), nesta quinta-feira, dia 27. O Plano Safra segundo o parlamentar, destina mais de seiscentos milhões para apoiar a produção agropecuária no estado do Piauí.

O lançamento do Plano Safra, ocorrido ontem (26), no Banco do Brasil, foi destaque na fala do deputado Francisco Limma (PT) nesta quinta-feira. O Plano Safra, segundo o parlamentar, destina mais de R$ 600 milhões para apoiar a produção agropecuária no Piauí.



“Hoje estivemos com uma representante da Superintendência do Banco do Brasil na Secretaria do Meio Ambiente, tratando da prorrogação da declaração de licenciamento ambiental para liberação desses créditos”, explicou Francisco Limma.



O deputado informou que a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sádia Castro, assumiu o compromisso de prorrogar por mais 120 dias essa licença.

Limma disse ainda que, atendendo a pedido seu do prefeito Fábio, de Betânia do Piauí, foi emitida uma ordem de serviço para a recuperação da PI–459, no trecho entre o municíoio e Paulistana.



A audiência publica, que aconteceu nesta manhã desta quinta-feira, na Comissão de Meio Ambiente, foi o destaque na fala do deputado Ziza Carvalho (PT). O parlamentar enfatizou que a realização da audiência pública foi proposta sua. ”A audiência foi muito produtiva e agradeço aos deputados que lá compareceram e que contribuíram com o debate”.



Ziza Carvalho destacou também, um projeto de sua autoria, apresentado no dia de ontem (26), onde ele solicitou que seja denominado "José Severiano da Costa Andrade" o anel viário da cidade de Simplício Mendes.



“José Severiano da Costa Andrade foi um grande brasileiro, piauiense, foi o primeiro prefeito de Simplício Mendes, eleito democraticamente, em 1036. Foi também deputado estadual, por três legislaturas, no Piauí, inclusive seu nome foi dado a biblioteca da Assembleia legislativa do Estado do Piauí”, destacou Ziza Carvalho.





Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles