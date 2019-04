Deputado Francisco Costa considera justa a greve dos enfermeiros do Estado

O deputado estadual Francisco Costa (PT) também se manifestou sobre a greve dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de Enfermagem dos hospitais públicos do Estado do Piauí, iniciada na manhã desta terça-feira (2).



Ex-secretário de Saúde do Estado, Francisco Costa, que é médico, lembrou que as pautas são antigas, no que diz respeito as progressões, promoções e reajustes salariais, mas que um decreto regulamentou o pagamento da gratificação [Gimas], por ter sido inclusive acordado com o Judiciário.





“Eu me coloco à disposição para estar mediando isso e também me solidarizo com movimento. Reconhecemos o papel da enfermagem dentro dos estabelecimentos de Saúde do Estado e também que os salários da categoria estão defasados há muito tempo. Compreendemos as dificuldades apontadas pelo Governo do Estado, no entanto, algum caminho tem que ser definido”, defendeu o deputado.



Francisco Costa lembrou que várias categorias tiveram reajustes salariais e que a área da saúde tem sido penalizada. “Por conhecer com propriedade essas dificuldades e as limitações, quero ser um elo para que essas negociações possam avançar”.



O deputado Henrique Pires (MDB) pediu a palavra para ressaltar de que os planos de cargos, carreira e salário são de fundamental importância para as categorias.



“Fui o único presidente da história da Funasa [Fundação Nacional de Saúde] a se reunir com os servidores, com uma comissão de funcionários, para encaminhar o plano de cargos, carreiras e salários da Funasa ao Ministério do Planejamento. Porque que outras carreiras têm os planos e uma categoria importante como as dos enfermeiros e técnicos de enfermagem não tem?”, questionou.



Henrique Pires se colocou à disposição dos grevistas para negociar uma solução que possa encerrar a paralisação. “Queremos dialogar não só com os homens e as mulheres que fazem essa categoria, mas também do governador para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários para resolver essas questões. Quero dizer que o MDB abraça essa causa”.



