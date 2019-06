Deputado Flávio Júnior retorna à Secretaria de Turismo nesta terça-feira

O deputado estadual Flávio Nogueira Júnior (PDT) retorna para a Secretaria estadual de Turismo do Piauí. Ele assume o comando da pasta em substituição à Carine Thomaz Câmara, que permanecerá na Secretaria, mas como superintendente de Turismo. A posse acontece nesta terça-feira.



Flávio Júnior está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Ele já havia assumido a pasta entre 2015 até 2018, período em que realizou diversas ações em prol do desenvolvimento do turismo do Estado. “A gente aceitou esse desafio de retornar à Secretaria. Dessa vez, ela vem com mais atribuições. Na nossa gestão anterior, conseguimos desenvolver projetos importantes que impulsionaram o turismo no Estado e a missão continua, porque sabemos que o turismo do Piauí tem muito potencial para ser explorado e ser um grande gerador de desenvolvimento e também de emprego e renda”, comentou.



À frente da Secretaria de Turismo, Flávio Júnior retomou as obras importantes para o desenvolvimento do Estado, tais como o Centro de Convenções de Teresina e o Terminal Turístico de Barra Grande, que foi entregue ainda no ano passado. Além disso, possibilitou a participação do Piauí em feiras e eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais, divulgando as potencialidades do Estado.



Foi também no comando da gestão de Flávio Júnior que o Piauí abriu as portas para os voos regionais, através do Projeto Voa Piauí, que possibilitou voos entre os municípios de Parnaíba, Teresina, Picos e São Raimundo Nonato. O acesso de pessoas com limitações físicas às praias do litoral piauiense também foi possibilitado através de uma parceria firmada pela Secretaria de Turismo e a Seid (Secretaria para Inclusão da Pessoa com Deficiência), através do projeto Piauí Praia Acessível.



Outro destaque na gestão de Flávio Júnior foi o reconhecimento de que o maior cajueiro do mundo fica localizado no Piauí, no município de Cajueiro da Praia. “Conseguimos diversas ações que, com certeza, impulsionaram o turismo no Piauí. Fizemos eventos, apoiamos outros que também divulgaram o nosso potencial, atraindo milhares de pessoas ao Estado, inclusive sendo parceiros de eventos de porte nacional. Voltamos para a Secretaria de peito aberto, com a certeza de que daremos nosso melhor para que o Piauí tenha destaque ainda maior nas nossas potencialidades turísticas”, frisou.



O parlamentar destacou ainda que, mesmo enquanto deputado, articulou a realização de importantes obras que contribuíram com o turismo no Piauí, tais como calçamento e pavimentação asfáltica, construção de praças, permitindo acesso mais rápido e de qualidade aos pontos turísticos do Estado.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles