Deputado elogia TSF

Com o tempo disponível de dois minutos para os pequenos avisos, o deputado Aluísio Martins (PT), usou a palavra, nesta segunda-feira (26), quando chamou à atenção para o aconteceu no município de Boa Hora do Piauí, onde, segundo ele, em 2016, o Tribunal Superior Federal (TSF) decidiu que compete às Câmaras Municipais Federais a última palavra relativa às prestações de contas dos gestores municipais, tanto relativas aos atos de governo, quanto aos atos de gestão.

O parlamentar considerou a decisão como sendo sábia e correta, na medida em que os vereadores que atuam nas câmaras municipais representam a população e, logo têm o poder de fazer o controle externo das ações que são realizadas pelos prefeitos.

“Mas, senhor presidente, eu queria chamar a atenção para essa questão porque nós tivemos um caso, agora, na cidade de Boa Hora, que fica próximo a Campo Maior, na qual as contas do prefeito anterior, o ex-prefeito José Resende, foram devidamente aprovadas pelo Tribunal do Estado, inclusive essa aprovação aconteceu por unanimidade relativa ao exercício de 2013 e 2014”, observou.

Aluísio Martins enfatizou que agora, as mesmas contas, apreciadas na Câmara Municipal de Boa Hora, foram rejeitadas pelos senhores vereadores, dentro das suas atribuições, o que deixou o ex-prefeito inelegível por oito anos.

“De fato é uma situação preocupante, na medida em que o Tribunal de Contas é um órgão técnico, um órgão que tem de fato a atribuições de analisar essas contas. E nesse caso em que eu estou destacando é para que possamos fazer uma reflexão sobre essa situação, de um ex-prefeito que teve suas contas aprovadas por unanimidade, pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e que essas contas foram devolvidas para a Câmara de Vereadores e o ex-prefeito ficou inelegível”, reforçou.

O deputado acrescentou que essa é uma situação que merece uma reflexão, para que se possa ter mais segurança jurídica em uma situação como essa.





Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno