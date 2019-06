Deputado elogia decisão do STF que barrou a extinção de conselhos federais por decreto

Usando o tempo de dois minutos, o deputado Franzé Silva (PT) elogiou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou decisão do governo Bolsonaro extinguindo vários Conselhos nacionais. Ele falou

O deputado Franzé Silva (PT) elogiou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular o decreto do presidente Bolsonaro extinguindo vários conselhos federais criados por lei. Franzé falou também de requerimento de sua autoria pedindo a devida apuração das denúncias contra o ministro Sérgio Moro.



Também nos dois minutos, falou o deputado Coronel Carlos Augusto (PR) sobre obras paralisadas nas margens da BR-316, na região de Picos. Ele agradeceu aos colegas pela aprovação de requerimento, de sua autoria,pedindo o empenho dos senadores do Piauí para que o DNIT possa tomar providências sobre as obras paradas.



O deputado B. Sá (Progressista) falou sobre encontro ocorrido no final de semana, em Oeiras, para tratar de questões educacionais em que 17 municípios da região reclamam atenção da UESPI e do Conselho Estadualde Educação.



Outro que também usou os dois minutos foi o líder do Governo, deputado Francisco Limma (PT), que comentou o festejo junino de São João do Arraial. Limma aproveitou para lembrar o Dia Internacional de Combate à Desertificação e a Seca, nesta segunda-feira (17). O depuitado também destacou o aplicativo Salve Maria, que vem obtendo nacionalmente e parabenizou as autoridades policiais pelo uso eficaz do referido aplicativo.



Gustavo Neiva (PSB) usou igualmente o tempo de dois minutos para criticar declarações do secretário de Administração, Merlong Solano, por ele ter ameaçado com a possibilidade de atraso de pagamento aos servidores, alegando falta de recursos, quando se sabe que em 2019 houve incremento do Fundo de Participação do Estado, no valor de R$ 162 milhões, sem que se saiba o que foi feito do dinheiro. Ele afirmou que compete ao governo se organizar para enfrentar os problemas financeiros previsíveis.



Warton Lacerda (PT) falou de obras realizadas no município de Altos, no setor de abastecimento de água, aquisição de veículos e calçamento, tudo com recursos próprios. Ele prometeu visitar os bairros deTeresina, para ver como estão as obras de infraestrutura.



O último a usar os dois minutos foi o deputado Marden Menezes (PSDB), que convidou os colegas para o aniversário de emancipação de Piripiri, neste mês, bem como a inauguração de um Centro Administrativo, no dia 18, que vai abrigar todos os órgãos municipais, dispondo ainda de espaço para órgãos do Estado e da União. Marden lembrou que em Teresina as pessoas perdem muito tempo para tirar documentos.



Raimundo Cazé - Edição: Katya D'Angelles