Deputado Dr. Hélio articula novas APAEs para o Piauí

Presidentes e representantes das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Estado do Piauí participaram de reunião, na última quinta-feira (10), na Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de encaminhar solicitação ao Ministério da Saúde que pede ampliação do cadastramento de novas clínicas no Piauí e também o aumento do teto para custeio das associações.

Na presença do secretário estadual de Saúde, Florentino Neto; do senador Ciro Nogueira (Progressistas); e dos deputados estaduais Dr. Hélio Oliveira (PR) e Júlio Arcoverde (Progressistas), os representantes das entidades solicitaram melhor estrutura de trabalho, como o reajuste financeiro relacionados aos serviços prestados às pessoas com deficiência intelectual no Piauí e o credenciamento de novas clínicas nas APAEs.

No encontro, a presidente da Federação das APAEs do Piauí, Keyla Santana, frisou a importância das associações se unirem nos projetos e ações para conquistarem melhorias e se tornarem referência para outros estados.

“Estamos num déficit bem grande relacionado ao serviço prestado e o nosso aquisitivo financeiro. Pois temos uma demanda muito grande de atendimento e atualmente existem apenas quatro clínicas cadastradas em todo o Piauí. Essa união das Apaes vai possibilitar benefícios em conjunto. Da mesma forma que firmamos essa parceria intermediada pelo Dr. Hélio para garantir recursos na área da saúde para as APAEs, que estão pleiteando novas clínicas e aumento do teto”, ressalta.

De acordo com o deputado Dr. Hélio, ficou garantida a viabilização da equipe da Secretaria de Saúde e do senador Ciro Nogueira de medidas que possam assegurar a organização dos pleitos que serão encaminhamos ao Ministério da Saúde.

“Quem trabalha na APAE é alguém apaixonado pelo seu serviço. Estamos muito confiantes com esse compromisso para que tenhamos a possibilidade de nos empenharmos mais e contribuir com esse serviço da Associação que beneficia tanta gente do nosso Piauí. Agradeço demais, pois foi um trabalho que iniciamos acreditando em pessoas que sabemos ter um olhar voltado às pessoas com deficiência”, finaliza o deputado Dr Hélio.





Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles