Deputado diz que medida aumentará exploração dos trabalhadores

Cícero Magalhães, que é aposentado como comerciário, disse que é ilusão a afirmação do presidente da República de que o trabalho aos domingos e feriados contribuirá para diminuir o número de desempregados no país que, atualmente, chega a 14 milhões.



O parlamentar petista declarou que a Reforma Trabalhista realizada pelo ex-presidente Michel Temer não gerou empregos e que, ao contrário, o número de desempregados cresceu após a sua aprovação. Ele acusou o atual Governo de prejudicar os trabalhadores adotando medidas que enfraqueceram os sindicatos, além de estar tentando tirar mais direitos das categorias através da Reforma da Previdência.



Em aparte, a deputada Elizângela Moura (PCdoB) concordou com o pronunciamento de Cícero Magalhães, assinalando que o Governo deveria combater os sonegadores de impostos e taxar as grandes empresas em lugar de retirar os direitos dos trabalhadores.



Cícero Magalhães concluiu seu discurso afirmando que a ampliação do trabalho aos sábados e domingos fará com que as pessoas tenham uma jornada de até 60 horas por semana. Ele disse que, além de uma jornada de trabalho maior, os trabalhadores poderão ganhar menos a partir do próximo ano já que o Governo Jair Bolsonaro não pretende, segundo ele, reajustar o salário mínimo acima da inflação como vinha ocorrendo nos últimos anos no Brasil.

J. Barros - Edição: Caio Bruno