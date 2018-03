Deputado diz em seminário que mudanças devem começar com reforma política

A reforma política foi defendida, hoje(15), pelo deputado Zé Hamilton (PTB) ao falar no Seminário Pensar Piauí Prosperidade Agora realizado pela Assembleia Legislativa. Ele disse que o desenvolvimento do Brasil e do Piauí depende de uma mudança no sistema político “que atualmente é um caos absoluto”. O deputado Dr. Pessoa afirmou que “nenhuma economia vai para a frente sem referência de cidadania e a política está cheia de bandidos em nosso país”.

Os parlamentares estaduais se manifestaram após as palestras ministradas pelo economista Felipe Mendes, ex-secretário estadual da Fazenda e ex-deputado federal, e pelo sociólogo Antônio José Medeiros, superintendente da Fundação Cepro (Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais) e ex-deputado federal e estadual, sobre o tema Economia: Atualidades e perspectivas.

José Hamilton disse que, antes das Reformas Tributária e da Previdência, dentre outras, o Brasil precisa da reforma política. “O nosso sistema atual permite que um milionário gaste até R$ 2 milhões de recursos próprios para se eleger e não possibilita o surgimento de novas lideranças, o que não pode continuar ocorrendo”, declarou o parlamentar progressista.

Ao falar, também, na oportunidade, o ex-deputado estadual Paulo Martins, presidente da Fundação de Desenvolvimento dos Esportes do Piauí (Fundespi), defendeu que os órgãos de assistência técnica piauienses devem contar com toda estrutura necessária para a implantação de projetos que dinamizem o desenvolvimento do Estado, principalmente na agropecuária.

O economista Felipe Mendes disse, ao fazer suas considerações finais, que, enquanto não saem as reformas que o país precisa, o Piauí deve continuar fazendo o dever de casa tendo projetos que viabilizem a obtenção de recursos para o seu desenvolvimento. Ele concordou que os órgãos de assistência técnica são importantes para a execução dos projetos e que os investimentos públicos devem ser um indutor dos investimentos privados.

Por sua vez, o sociólogo Antônio José Medeiros concordou com a necessidade da reforma política, assinalando que uma das prioridades deve ser o fortalecimento dos partidos. Ele disse ainda que o Poder Judiciário deve ficar em seu lugar e não interferir em questões da competência do Poder Legislativo.

J.Barros - Edição: Katya D'Angelles