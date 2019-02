Deputado destaca que oposição e situação devem estar unidas na Alepi

Dr. Hélio destaca que oposição e situação devem estar unidas na Assembleia pelo bem do Piauí

O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PR) ocupou o plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (5), no seu primeiro discurso na legislatura que se inicia, para destacar que os parlamentares, tanto da oposição como da situação, devem estar unidos pelo bem do Piauí. Entre as pautas que merecem reforço nos debates, o segundo vice-presidente da mesa diretora enumerou o desemprego, bem como a necessidade de expansão da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Vivemos um momento singular e a nossa prioridade é o bem estar do cidadão. O que vai exigir de nós (parlamentares) ainda mais responsabilidade. Por isso, oposição e situação devem dialogar, cada uma com o seu posicionamento, mas, acima de tudo, estarem unidas pelo bem do Piauí. As pautas e desafios são recorrentes, como o desemprego e a necessidade de ampliação da capacidade de atendimento do SUS, pois a procura só aumenta a cada ano, daí a nossa preocupação em reforçar o debate das políticas públicas para o setor”, argumenta Dr. Hélio.

Na oportunidade, Dr. Hélio Oliveira agradeceu pela votação expressiva no último pleito, tendo triplicado o número de votos em relação ao seu primeiro mandato, destacando que a politica sempre foi e será um meio para servir.

“Sempre procurei fazer um mandato com muita efetividade, discutindo temas que interessam efetivamente a população. E isso foi visto pelas comunidades que temos uma maior proximidade. Sempre tive muito orgulho de estar aqui como deputado por pessoas que conheciam a nossa história e o nosso trabalho. Votaram porque sabiam o que estavam fazendo. Essa é a função que compete a todos nós: uma política para servir”, reforça o deputado estadual.

Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles





O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira (PR) ocupou o plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (5), no seu primeiro discurso na legislatura que se inicia, para destacar que os parlamentares, tanto da oposição como da situação, devem estar unidos pelo bem do Piauí. Entre as pautas que merecem reforço nos debates, o segundo vice-presidente da mesa diretora enumerou o desemprego, bem como a necessidade de expansão da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).



“Vivemos um momento singular e a nossa prioridade é o bem estar do cidadão. O que vai exigir de nós (parlamentares) ainda mais responsabilidade. Por isso, oposição e situação devem dialogar, cada uma com o seu posicionamento, mas, acima de tudo, estarem unidas pelo bem do Piauí. As pautas e desafios são recorrentes, como o desemprego e a necessidade de ampliação da capacidade de atendimento do SUS, pois a procura só aumenta a cada ano, daí a nossa preocupação em reforçar o debate das políticas públicas para o setor”, argumenta Dr. Hélio.

Na oportunidade, Dr. Hélio Oliveira agradeceu pela votação expressiva no último pleito, tendo triplicado o número de votos em relação ao seu primeiro mandato, destacando que a politica sempre foi e será um meio para servir.“Sempre procurei fazer um mandato com muita efetividade, discutindo temas que interessam efetivamente a população. E isso foi visto pelas comunidades que temos uma maior proximidade. Sempre tive muito orgulho de estar aqui como deputado por pessoas que conheciam a nossa história e o nosso trabalho. Votaram porque sabiam o que estavam fazendo. Essa é a função que compete a todos nós: uma política para servir”, reforça o deputado estadual.



Ascom Parlamentar - Edição: Katya D'Angelles