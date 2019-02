Deputado destaca publicação nacional que exaltou belezas do Piauí

O deputado Fábio Novo (PT) usou hoje (7) o tempo dos dois minutos dos pequenos avisos para fazer o registro sobre duas publicações em âmbito nacional na qual o Piauí foi destaque por uma de suas belezas naturais: o Canyon do Rio Poti.





Uma das publicações, segundo ele, é do site da UOL, com patrocínio do Boticário, que lista ‘A natureza em um estado bruto’, e faz uma seleção de paraísos ‘intocados’ no Norte e Nordeste, e que são belezas únicas.



“Achei bastante interessante, porque é uma publicação que reconhece algumas áreas em que eles reconhecem como de natureza\ bruta, do Norte e Nordeste, e citam dentre elas, a Chapada das Mesas no Maranhão, a Chapada Diamantina - na Bahia, Afuá - no Pará, e lista do Piauí, o Canyon do Rio Poti, e ainda o Bonito, que é em Pernambuco e o Parque dos Falcões, em Sergipe”, enumerou o parlamentar.





O deputado Fábio Novo citou ainda uma outra publicação, veiculada essa semana, especializada para o turismo internacional e ecológico e que visa atingir, principalmente, um público internacional e também, no Brasil. Na publicação foram destacados 23 lugares, em que ‘eles’ chamam de ‘curiosos’ no Brasil. E dois desses lugares, ‘curiosos, que vão de Norte a Sul do País, dois deles estão no Piauí. O parlamentar ressaltou, que na publicação, são citados: Vila Velha – Paraná, novamente o Canyon do Rio Poti- no Piauí. São citados também, Lageado-no Rio Grande do Norte, e a Serra das Confusões –parque nacional, situada na região de Caracol, Cristino Castro, nas proximidades do Parque Nacional da Serra da Capivara.













Lindalva Miranda - Edição: Katya D'Angelles