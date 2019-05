Deputado convida para audiência que debaterá a duplicação das BRs em Teresina

Usando o tempo destinado aos pequenos avisos na sessão plenária de hoje, 30, o deputado Evaldo Gomes (SD) convidou os colegas deputados para participarem na próxima quarta-feira, dia 05 de junho, de audiência pública que debaterá a situação da duplicação das BRs 316 e 343, em Teresina.

Segundo o deputado foram convidados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER) e outras instituições. A audiência acontecerá na quarta-feira, 05, a partir das 9h no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado.

Franzé Silva (PT) – o deputado também usou a palavra para pedir que o requerimento apresentado por ele hoje seja apreciado pela mesa diretora da Casa. A matéria solicita que as audiências públicas realizadas na Alepi cumpram o regimento interno da Casa, segundo o capítulo 9 e seus artigos. “Nós marcamos as audiências públicas para ouvir as entidades, a sociedade civil organizada e a participação dos deputados se restringi a fazer indagações e, a partir daí, elaborar um relatório que servirá para os encaminhamentos”, disse o deputado petista.

Teresa Britto (PV) – a deputada informou que na próxima segunda-feira (03) a Comissão de Educação, Cultura e Saúde fará uma nova visita, desta vez aos hospitais das cidades de Esperantina e Campo Maior para verificar as condições de atendimento nos locais. A deputada confirmou a participação dos deputados Francisco Costa (PT), Gustavo Neiva (PSB) e Lucy (Progressistas) e convidou os demais deputados membros e não membros da Comissão para participar das visitas. Em tempo, a deputada também disse que, como resultado da visita da Comissão aos hospitais de Floriano e Picos, recebeu informações que o Governo do Estado realizou o pagamento de um mês de salário atrasado aos médicos dos hospitais e também fez a regularização de lençóis, colchonetes e usado o protocole médico para separar pacientes homens e mulheres. “Por essas melhorias já valeu a pena a nossa visita”, finalizou Teresa Britto

Francisco Limma (PT) – o deputado registrou a realização do ato “Os Filhos da UFPI”, realizado na tarde de ontem, 29, que protestou contra o corte das verbas para instituições federais de ensino pelo Governo Federal. O deputado também registrou a realização do ato 30M que aconteceu no centro de Teresina também em defesa da educação.

Laryssa Saldanha - Edição: Katya D'Angelles