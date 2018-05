Deputado convida para audiência pública com presidente da Caixa em BSB

O deputado Fábio Novo (PT), usando o tempo dos dois minutos, convidou os demais colegas para participarem de uma audiência pública com o presidente nacional da Caixa Econômica Federal, Nelson Sousa, na próxima quinta-feira, em Brasília. O objetivo da comissão é pedir ao presidente agilidade na liberação do empréstimo para o Governo do Piauí. Novo quer repetir o que fez na semana passada ao levar 20 deputados para uma reunião com os membros do TCE-Tribunal de Contas do Estado.

Robert Rios

Robert Rios (DEM), também nos dois minutos, não gostou nada do que ele considerou “um achicalhe” do secretário de governo Merlong Solano, que o acusou de pregar a política do “quanto pior melhor”, no caso do empréstimo da Caixa Econômica. Robert se disse a favor do empréstimo mas espera que o governo não faça como fez com o empréstimo anterior, que prestou contas de obras fantasmas, como foi o caso do calçamento em Zé de Freitas.

22a. Unale

Marden Menezes (PSDB) comunicou a realização da 22a Conferência Nacional da Unale, a União Nacional dos Legislativos Estaduais, ocorrida no Rio Grande do Sul, no último final de semana. "Na ocasião o deputado piauiense Luciano Nunes (PSDB), repassou o cargo de presidente. Da conferência participaram cinco pré-candidatos à Presidência da República, que promoveram um debate de alto nível”, disse Marden. Se Luciano passou o cargo, o Piauí ganhou mais dois cargos na diretoria da Unale. Marden Meneses foi eleito para o Conselho Fiscal e Severo Eulálio (MDB), para a primeira Secretaria.

Edmundo Moreira - Edição: Caio Bruno