Deputado comunica nomeação de novo superintendente do INCRA

O tempo de dois minutos, destinados aos pequenos avisos, foi usado pelo deputado Francisco Limma (PT), informar sobre a nomeação do novo superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), no estado do Piauí, um servidor da Casa, o senhor Sérgio Ricardo Soares Viana.





O parlamentar desejou sucesso ao superintendente em sua nova empreitada e disse que ele poderá fazer todo um trabalho de motivação e de apoio aos servidores do órgão, que tem um importante papel no desenvolvimento agrário do Estado.





Ele também destacou que no final de semana passado a caravana Lula Livre completou a visita a 72 (setenta e dois) municípios do estado do Piauí. A caravana, segundo ele, é realizada por um grupo de militantes de organizações sindicais e de outras instituições, percorrem os municípios, fazendo a defesa da liberdade do ex-presidente Lula.





Francisco Limma aproveitou também para destacar sobre a realização da marcha dos prefeitos a Brasília, prevista para iniciar nesta terça-feira (22) e que irá tratar como tema principal, sobre a partilha dos royalties do petróleo. “Quero desejar êxito aos prefeitos, liderados pela Confederação Nacional dos Municípios e aqui, no Piauí, pela APPM”, finalizou o deputado.





O deputado Doutor Hélio (PR) também se pronunciou no tempo de dois minutos, para falar sobre o lançamento, no dia de ontem, do Programa de Telemedicina. Segundo ele, um programa que faz a integração entre os vários hospitais regionais do estado do Piauí e o Hospital Getúlio Vargas (HGV). De acordo com o parlamentar, o objetivo do Programa de Telemedicina tem a possibilidade de todo o corpo médico do HGV tem a possibilidade de encaminhar e sugerir, de orientar conduta, e com isso, qualificar o atendimento do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.





“Com essa integração, nós passamos a ter um ganho extraordinário, pois alguns hospitais regionais, devido a carência de profissionais e especialistas, por exemplo, na área de imagem, em algumas situações, ficam aguardando os resultados de imagens, para um procedimento cirúrgico, por exemplo. E com essa integração, vai dar agilidade e rapidez a esses serviços, em tempo real”, observou.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno