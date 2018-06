Deputado apela para que Estado pague o transporte escolar

O deputado estadual Rubem Martins (PSB) repetiu as críticas e apelou para que o Governo do Estado resolva o problema do transporte escolar em vários municípios piauienses. O parlamentar relatou que no dia de ontem (5), recebeu ligação do prefeito Agenilson Teixeira Dias (PSB), de Patos do Piauí, reclamando do atraso do transporte dos alunos no municípios.





O deputado ressaltou que em Patos do Piauí só existem três linhas de ônibus e, segundo consta, foi dito para a prefeitura que são nove linhas de ônibus contratadas pelo Estado para fazer o deslocamento de alunos das comunidades até as escolas municipais.



De acordo com Rubem Martins, outro problema ainda mais grave em Patos do Piauí é o pessoal contratado, os terceirizados para transporte escolar. Segundo ele, esses trabalhadores não estão recebendo o pagamento pelo serviço desde novembro do ano passado.



“Fica uma dúvida: será que o governo pagou a empresa terceirizada ou se não pagou, quais as medidas que precisam ser tomadas?”, indagou o parlamentar, acrescentando que tentou tratar pessoalmente com o secretário de Estado da Educação, Helder Jacobina, mas o secretário está se recuperando de uma cirurgia.



Rubem Martins pediu a intervenção dos demais deputados para resolver a questão o atraso no pagamento dos terceirizados do transporte escolar nos municípios.



Por Lindalva Miranda

Edição: Paulo Pincel