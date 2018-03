Deputado anuncia mudança de partido

O deputado Robert Rios (DEM) comunicou, na tribuna da Alepi, nesta manhã de segunda-feira (26), durante os pequenos avisos, sua desfiliação do PDT e ingresso no DEM. O parlamentar falou sobre a solenidade de filiação, em Brasília, na semana passada, com as presenças do presidente da Câmara Federal, o prefeito de Salvador e de vários senadores e deputado do seu atual partido.

“Eu queria, nesses dois minutos, agradecer ao PDT, ao ex- deputado e líder – presidente do partido, deputado Flávio Nogueira, pela acolhida que me foi dado, durante o tempo em que estive no partido. É um partido magnífico, extraordinário. Tenho o maior respeito por esse partido. Quero agradecer ao doutor Flávio, Flavio Júnior, ao deputado Ziza e a todos os militantes do partido”, ressaltou.

Robert Rios disse que não deixou o PDT por questões de divergências, mas sim pelo fato de o partido está na base do governo do Estado, na vontade expressiva da maioria dos seus membros. E ele, pelo fato de liderar a oposição, se tornou incompatível.

“Era difícil um partido na base do governo e eu liderar aqui, a oposição. Mas saio grato ao partido e saio tranqüilo. É um partido que tem história do trabalhismo, do brizolismo, coisas que eu admiro nesse país, o Brasil precisa muito do nacionalismo e do patriotismo de pessoas como Leonel Brizola”, reconheceu.

O parlamentar disse ainda que o doutro Flávio Nogueira tinha toda razão em está na base do governo, e que não existe no Brasil, um partido mais ligado ao PT do que o PDT. Segundo ele, o PDT, em nenhum instante, se afastou do PT nacional.

Ele finalizou, desejando boa sorte a todos os amigo que compõem o PDT e do quel ele tem muito respeito.

Lindalva Miranda - Edição: Caio Bruno