Deputada parabeniza o povo do Piauí pela Caminhada da Fraternidade

A deputada Tereaa Britto (PV) usou a tribuba da Assembléia Legislativa, na sessão ordinária desta terçca-feira (11) para falar sobre três temas. O primeiro foi a realização da 24ª Caminhada da Fraternidade em Teresina no último final de semana.

"A Caminhada começou como algo pequeno, mas foi abraçada por todo o Piauí e hoje é este sucesso. Parebenizo a todos por isso. E assiste a vários projetos sociais com estes recursos. Queria agradecer a contribuição dos piauienses para com essa ação de solidariedade. Ao padre Tony e a todos os piauienses", ressaltou a deputada Teresa Britto.

O segundo ponto foi a sua recondução por mais dois anos à presidência do Partido Verde no Piauí . Teresa Britto já faz parte do diretório nacional sendo a única mulher no Brasil que participa do Conselho da Fundação Verde,que é a fundação do Partido Verde.

O terceiro ponto foi a aprovação, pelo plenário, do seu indicativo de projeto de lei que cria o Samu Animal. A proposta já havia sido aprovada pela CCJ mais cedo. "Criar o Samu Animal no Piauí é de grande valia", afirmou. A deputada lembrou de sua luta para a implantação da Delegacia de Crimes Ambientais que envolve a proteção animal. "Agora vamos trabalhar para sensibilizar o governador Wellington Dias para que seja implantada essa política", acrescentou.

Katya D'Angelles - Edição: Caio Bruno